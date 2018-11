Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 84,20 Euro belassen. Der abgelehnte Gesetzesentwurf zu Dialysekliniken in Kalifornien (Prop 8) beseitige Risiken und sorge dafür, dass sich die Anleger wieder auf die Fundamentaldaten konzentrieren könnten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine derzeit günstig. FMC werde mit einem deutlichen Abschlag zum Sektor gehandelt./mf/tav Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-11-07/10:59

ISIN: DE0005785802