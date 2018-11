STUTTGART (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars ist vor allem dank hoher Nachfrage nach Kompaktwagen und SUVs schwungvoll in das Schlussquartal gestartet. Der Absatz stieg im Oktober um 3,9 Prozent auf 201.223 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 2,013 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 0,1 Prozent.

Die Stammmarke Mercedes alleine brachte es im Berichtsmonat auf 190.021 Einheiten, ein Plus von 3,9 Prozent und der höchste je verzeichnete Oktober-Wert. Seit Januar wurden 1,905 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 0,3 Prozent).

Beim Kleinwagen Smart erhöhte sich der Monatsabsatz um 3,0 Prozent auf 11.202 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn waren es 3,5 Prozent weniger.

Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 50.231 Mercedes-Benz. Das waren 9,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den Monaten Januar bis Oktober ergab sich ein Zuwachs von 12,7 Prozent.

Im Heimatmarkt gingen 29.203 Autos mit dem Stern an die Kunden, ein Plus von 16,7 Prozent. Besonders beliebt war die neue A-Klasse mit einem Plus von knapp 87 Prozent.

