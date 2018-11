Im Frühjahr 2018 sitzen drei Männer beim Mittagessen und schmunzeln, als sie resümieren, wie aus ihnen ein Team geworden ist. Es sind Ivan Brnadic, Ralf Krumbiegel und Frank Bühl. Was die beiden Optima-Softwareingenieure und den Prozessentwickler bei Violeta verbindet? Eine lange Partnerschaft, von der beide Seiten lernen, und ein Großprojekt, das keiner von ihnen erwartet hätte.

"Das Spannende an diesem Projekt ist, dass völlig unerwartet aus einem Besuch bei Optima Nonwovens, bei dem wir Ivan Brnadic von Violeta kurz die Software vorgestellt hatten, eine riesige Erfolgsgeschichte wurde", schildert Krumbiegel, Softwareingenieur bei Optima Life Science, den unerwarteten Verlauf des Projekts. Aus einer kurzen Vorstellung von Opal wurde eine zweistündige Diskussion und daraus die Initialzündung für ein Großprojekt, das noch lange nicht abgeschlossen ist. Ralf Krumbiegel und Frank Bühl erstellten für den Termin eine digitale Simulation, in der Ivan Brnadic die Maschinen seiner Linie wiedererkannte. Eine Vorgehensweise, die sich auch bei anderen Projekten bewährt hat, so Krumbiegel. Brnadic ist bei Violeta für die Prozessentwicklung zuständig. Das Unternehmen produziert an mehreren Standorten in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Slowenien Papierhygiene-Produkte.

"Opal ist für mich der Inbegriff von Industrie 4.0"

Auf dem Heimweg nach Bosnien stand für Brnadic fest: "Das ist genau das, was wir suchen." Begeistert von der Idee, die gesamte Produktion mit Opal zu vernetzen und mittels Kennzahlen, wie der OEE (Overall Equipment Effectiveness, deutsch Gesamtanlageneffektivität) beispielsweise, Schwachstellen erkennen und optimieren zu können, blieb Brnadic in Kontakt mit den Softwareexperten von Optima.

Hellhörig wurde er, da Violeta schon länger auf der Suche nach Kennzahlen war, mit denen sich die Produktionseffizienz überwachen lässt. Violeta erfasste die Produktionsdaten an ihren Linien bislang manuell. Arbeitsaufträge, die in Microsoft Navision generiert und ausgedruckt wurden, ergänzten die Bediener mit Produktionsdaten der Linien. Die Dokumente gingen zurück an die Verwaltung, die wiederum die Daten, wie die Anzahl der hergestellten Produkte, Ausschuss und Stillstandszeiten, in Navision manuell erfasste. Ein zeitaufwendiger Prozess, den es zu optimieren galt. Mit den jetzt automatisch erfassten Daten werden in Opal Kennzahlen wie OEE, MTBF (Meantime between Failure), MTTR (Meantime to repair), Durchsatz und viele weitere, mit den entsprechenden Reports generiert.

Welches ERP-System zum Einsatz kommt, spielt für den Einsatz von Opal keine Rolle, erklärt Jürgen Soldner, Produktmanager Opal bei Optima Life Science. Die Softwarelösung lasse sich mit jeder Unternehmenssoftware vernetzen. "Opal ist viel mehr als eine Anzeige von Leistungsdaten, sondern ein Linienmanagement-System", erklärt Soldner. Neben der vertikalen Integration von Softwareebenen mache es aus mehreren Produktionslinien systemtechnisch ...

