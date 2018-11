Mit dem in Serbien und Kroatien ansässigen, mittelständischen Marktführer TEOL (The End Of Line) erweitert das Packsynergy-Netzwerk sein Tätigkeitsfeld nach Südosteuropa. "TEOL ist ein führender Anbieter von Produkten und Services rund um das Verpacken für Industrie- und Konsumgüter", berichtet TEOL-Gründer und CEO Patrikios Sarantakos. "Neben Serbien und Kroatien gehören auch Bosnien-Herzegowina, Montenegro und weitere angrenzende Länder zu unseren Märkten." Zum Leistungsspektrum von TEOL zählen neben dem Verpackungsgroßhandel auch Verpackungsdesign, Aus-und Weiterbildung, Beratung, On-site packaging und On-site Maintenance.

