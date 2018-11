Kühtai (ots) - Das Kühtai investiert weiter in Nachhaltigkeit. Die Energie der

neuen Photovoltaikanlage betreibt den ersten Sessellift mitten im Ort.



Seit Anfang Oktober 2018 versorgt die neue Photovoltaikanlage auf dem Haus des

Tourismus im Kühtai das Unternehmen mit nachhaltig gewonnener Energie.

"Nachhaltig zu wirtschaften stellt eines unserer vorrangigen Unternehmensziele

dar", erklärt Philip Haslwanter, Geschäftsführer der Bergbahnen Kühtai. Die neue

Photovoltaikanlage produziert nun die Jahresleistung an Energie um den

Doppelsessellift "StartBahn" mitten im Ort während des Winters komplett mit

Strom zu versorgen. Die Errichtung der Photovoltaikanlage ist Teil der Strategie

mit mehreren Maßnahmen Österreichs höchst gelegenen Wintersportort dauerhaft mit

nachhaltiger Energie abzusichern.



Nachhaltige Wärme durch Biomasse



Bereits seit Sommer 2015 beliefert das Fernheizwerk die Kühtaier

Tourismusbetriebe und damit seine Gäste mit jeder Menge vor Ort produzierter

Wärme. Pro Saison werden damit mehr als 800.000 Liter Heizöl eingespart.



Mobilität der Zukunft - Höchste Stromtankstelle Tirols im Kühtai



Die in Kooperation mit dem Energieversorger TIWAG errichtete Stromtankstelle

versorgt auf 2.020m Seehöhe mitten im Ort E-Fahrzeuge an den 4 Ladestationen mit

jeweils 11 Kilowatt pro Stunde, um ihre Batterien wieder rasch mit Strom zu

laden.



Saubere Energie aus dem Kühtai für den Wintersportort und die Bergbahnen



Das im Kühtai angesiedelte Kraftwerk Sellrain-Silz produziert über 12% des

Tiroler Strombedarfs. Für den lokalen Strombedarf des gesamten höchstgelegenen

Wintersportortes Österreichs mit sämtlichen Unterkünften und Bahnen wird nur ein

Bruchteil davon, ungefähr ein halbes Prozent, benötigt.



Kontakt:

GF Mag. Philip Haslwanter

Bergbahnen Kühtai GmbH&Co KG

6183 Kühtai 48

Tel:+43/5239/5229

Email:bergbahnen@lifte.at,www.lifte.at