Kanadischer Ivey PMI am Nachmittag DoE-Bericht nach US-Sanktionen RBNZ gibt Zinsentscheid bekannt

Am Mittwoch sieht der Wirtschaftskalender recht interessant aus, da wir einige wichtige Daten-Updates erhalten. Am Nachmittag wird der kanadische Ivey Einkaufsmanagerindex für Oktober veröffentlicht. Kurz darauf werden sich die Ölhändler auf den wöchentlichen DoE-Bericht zu den Rohöl-Lagerbeständen konzentrieren. Darüber hinaus wird die Reserve Bank of New Zealand am Abend ihren Zinsentscheid bekanntgeben. 16:00 Uhr | Kanada, Ivey Einkaufsmanagerindex (Oktober): Der Ivey EMI verzeichnete im vergangenen Monat einen deutlichen Rückgang von 61,9 auf 50,4 Punkte. Angesichts der Tatsache, dass wir uns der Schrumpfungszone (unter 50er-Marke) nähern, könnte dies als ein beunruhigendes Zeichen für die kanadische Wirtschaft betrachtet werden. Die heutige Veröffentlichung wird zeigen, ob der jüngste Rückgang nur ein einmaliges Ereignis war oder nicht. Im Oktober wird ein leichter Anstieg auf 50,9 Punkte erwartet. 16:30 Uhr | USA, DoE-Bericht zu ...

