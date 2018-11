Köln (ots) - Erneut hervorragende Quoten für Deutschlands beliebteste Gründer-Show! "Die Höhle der Löwen" erreichte am gestrigen Dienstag (06.11.2018) 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die VOX-Sendung sogar 17,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern lockte "Die Höhle der Löwen" starke 20,4 Prozent vor die Bildschirme. Insgesamt sahen 2,85 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischen Gründern und den "Löwen" Dr. Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Judith Williams und Frank Thelen.



Bei Twitter gehörte "Die Höhle der Löwen" wieder zu den Top-Gesprächsthemen: Der Hashtag DHDL landete erneut auf Platz 1 der Deutschland-Trends.



Mit 8,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern erzielte VOX auch einen sehr guten Tagesmarktanteil.



Die gestrige Folge "Die Höhle der Löwen" ist noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufbar und wird außerdem am Freitag (09.11.) um 20:15 Uhr bei n-tv wiederholt. Am nächsten Dienstag (13.11. um 20:15 Uhr bei VOX) wagt sich unter anderem das Team von "Walkie" in "Die Höhle der Löwen": Lisa Jedlicki (25) und Anna-Alexia Hoffmann (28) hoffen auf ein Investment in Höhe von 300.000 Euro, das die beiden einsetzen wollen, um ihre App zu einem Must-have für Hundebesitzer zu machen. Über die App können unkompliziert Hundesitter gefunden und direkt gebucht werden. Beißt einer der "Löwen" bei dieser tierischen Geschäftsidee an?



