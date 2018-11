Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Zwischenwahlen haben für Zurückhaltung bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,09%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,19%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,33%) gesorgt, so die Analysten der Nord LB. Deutsche Post-Aktien (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) hätten vom Quartalsergebnis profitiert und seien an der DAX-Spitze um 3,44% gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...