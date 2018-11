FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 355 (366) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 790 (910) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2250 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3080 (2990) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ITV PRICE TARGET TO 205 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1815 (2360) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.5% TO 7076 (CLOSE: 7040.68) POINTS BY IG - HSBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3250 (3400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS G4S PRICE TARGET TO 320 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SOPHOS PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 420 (600) PENCE - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 240 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1940 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS INVESTEC PRICE TARGET TO 600 (630) PENCE - 'BUY'



