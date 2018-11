Hamburg (ots) -



Trotz seiner zahlreichen Projekte beobachtet Stardesigner Guido Maria Kretschmer, 53, die politischen Geschehnisse mit großer Aufmerksamkeit. "Ehrlich gesagt: Es tat mir irgendwie leid, als ich das hörte", sagt er im GALA-Interview (Heft 46/2018, ab morgen im Handel) zum angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Angela Merkel. "Als plötzlich mit einer Wucht die Frage der Nachfolge entflammt ist, habe ich viel nachgedacht." Kann Kretschmer sich angesichts seiner exorbitanten Beliebtheitswerte vorstellen, selbst in die Politik zu gehen? "Ich glaube, für Politik in der ersten Reihe bin ich nicht radikal genug und zu wenig gierig nach Macht. Für die kleinere Bühne wäre ich definitiv mehr geeignet. Vielleicht werde ich ja mal Bürgermeister auf Sylt."



Kretschmer besitzt ein Haus auf der Nordseeinsel und feierte dort im September Hochzeit mit seinem langjährigen Partner Frank Mutters.



