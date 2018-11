Nach der Finanzkrise sollte die Macht der großen Wirtschaftsprüfer beschränkt werden. Tatsächlich kam es anders - und für mittelständische Prüfer wie Baker Tilly noch viel schlimmer.

Wenn Ralf Gröning von seinem Start ins Berufsleben berichtet, kommt er regelmäßig ins Schwärmen. Als Gröning beim Wirtschaftsprüfer Baker Tilly anfing, war er Mitarbeiter Nummer 30. Und die Firma lautete noch auf den Namen Rölfs Partner. Mehr als 25 Jahre ist das jetzt her. Damals, das war: Aufschwung, Abenteuer. Das Unternehmen machte sich einen Namen als Restrukturierer, der auch an die großen Projekte kam: bei der Dortmunder Handelskette Coop, beim Bau- und Bergbaukonzern Heitkamp oder dem Fußballverein BVB. Höllisch anstrengend, aber auch schön war das - den Eindruck vermittelt Gröning. Es lockte die Aussicht, irgendwann Teilhaber zu werden. Unternehmer sein, gestalten können - das war der Traum. Die Risiken schienen nicht so relevant. "Heute ist die Mentalität eine andere", sagt Gröning, inzwischen Geschäftsführer. Sein Beruf sei für viele Absolventen nicht mehr attraktiv. Sie wollten nicht tage- oder wochenlang aus dem Koffer leben, um von Kunde zu Kunde und vor allem in die Walachei zu reisen. Und sie wollten sich erst recht nicht frühzeitig über eine Partnerschaft an ein Unternehmen binden.

Was der Mann da beschreibt, ist mehr als ein Luxusproblem. Tatsächlich ist die Personalfrage für mittelständische Prüfer längst zur Existenzfrage geworden.

Dabei sollte nach der Finanzkrise für Unternehmen wie Baker Tilly eigentlich alles besser werden. Sie gehören zu den zehn größten Wirtschaftsprüfern nach den Big Four: KPMG, Deloitte, EY und PwC, die den Markt in Deutschland beherrschen und die Bilanzen fast aller großen, börsennotierten Unternehmen prüfen. Zwischen beiden Gruppen besteht ein ordentlicher Größenunterschied (siehe Grafik unten).

Diese Übermacht sollte eigentlich gebrochen werden. "Eine derartige Konzentration kann eine Anhäufung systemrelevanter Risiken bewirken", hieß es in einem Papier der EU-Kommission von 2010. "Der Markt scheint in einigen Segmenten zu konzentriert zu sein und verwehrt den Kunden eine ausreichende Auswahl bei der Festlegung ihrer Abschlussprüfer." Binnenkommissar Michel Barnier wollte die Geschäfte der Marktführer radikal beschränken. Stattdessen kam ein Reförmchen: Seither müssen Unternehmen von öffentlichem Interesse alle 10 bis 20 Jahre ihren Prüfer wechseln und dürfen ihm auch nur noch in geringem Umfang lukrative Beratungsmandate zuschanzen.

Preiskampf im Prüfgeschäft

Branchenriese KPMG ließ damals zwar verlauten, der Kompromiss greife "massiv in den Markt" ein. Für das Unternehmen "bedeutet die Reform einen großen Einschnitt in unser Geschäft". Inzwischen jedoch steht fest: Tatsächlich wandern die Aufträge von einem großen Prüfer zum anderen. Die Marktmacht der vier großen Gesellschaften ist größer denn je: Allein in Deutschland steigerten sie im vergangenen Jahr ihren Umsatz um knapp 16 Prozent, die restlichen der 25 größten Wirtschaftsprüfer im Lande kamen laut einer Erhebung des Analysehauses Lünendonk nicht einmal auf die Hälfte. Im Vorjahr war es ähnlich. Für das laufende Jahr rechnen die vier Marktführer mit einem Zuwachs von 15 Prozent und die nachfolgenden 21 Unternehmen mit einem Drittel weniger.

Bei börsennotierten Gesellschaften hat heute außer den vier großen Prüfern kaum noch einer Chancen, mandatiert zu werden. Geht was schief, will sich der Aufsichtsrat eines Unternehmens darauf berufen können, die Besten und Bekanntesten engagiert zu haben.

Nun wäre das Feld der Firmen, die nicht börsennotiert sind, immer noch groß genug, um auch die kleineren Prüfungsgesellschaften zu ...

