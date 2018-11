Nun ist das Trio komplett: Mit Metop-C hat die europäische Wettersatelliten-Organisation Eumetsat auch ihren dritten Hightech-Wetterbeobachter erfolgreich ins All gebracht.

Der Wettersatellit Metop-C ist erfolgreich vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus ins All gestartet. "Wir haben ein Signal erhalten", sagte Ruth Evans von der Europäischen Wettersatelliten-Organisation Eumetsat am Mittwochmorgen rund 60 Minuten nach dem Start des Satelliten an der Spitze einer russischen Sojus-Rakete.

Der Satellit soll in einer polaren Umlaufbahn 817 Kilometer über der Erde Daten sammeln, die die Wettervorhersage und die Klimaüberwachung deutlich verbessern dürften. Seine beiden Vorgänger, Metop-A und Metop-B, sind auch noch im All aktiv - viel länger als ursprünglich geplant.

Diese unverhoffte ...

