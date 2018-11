Paris - Mit kräftigen Kursgewinnen haben Europas Börsen am Mittwoch auf den Ausgang der Zwischenwahlen zum Kongress in den USA reagiert. Der EuroStoxx 50 rückte am Vormittag um 1,36 Prozent vor auf 3250,94 Punkte. Sollte er die Gewinne im weiteren Verlauf noch etwas ausbauen, könnte er auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober klettern.

An den Börsen Asiens war die Reaktion auf den Wahlgang noch deutlich verhaltener ausgefallen, dort hatten die grossen Börsenindizes leicht nachgegeben. Während die Republikaner von Präsident Donald Trump die Mehrheit im Senat halten konnten, mussten sie das Repräsentantenhaus an die Demokraten abgeben. Dies dürfte Trump das Regieren erschweren.

"Trump kann bei neuen Gesetzesvorhaben nicht mehr nur auf die eigene Partei schauen", sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Er müsse nun mit Republikanern und Demokraten gleichermassen verhandeln. "Das kann zu einem moderateren politischen Kurs führen", sagte der Marktanalyst. Ein Zurückdrehen der Deregulierung der Finanzmärkte oder der Steuerreform ...

