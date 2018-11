Frankfurt / Zürich - Nach den Midterm-Wahlen in den USA stellt sich auch die Frage, wie sich die Ergebnisse auf die Wirtschaft auswirken werden. "Die Märkte werden dieses Ergebnis mögen", meint in einer ersten Analyse Mona Mahjan, US Investment Strategist bei Allianz Global Investors in New York.

Sie hält fest:

Die Wachstums-Agenda des Präsidenten wird wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben: Steuerreform und Deregulierung. Die Chancen für weitere Steuerreform-Massnahmen und Deregulierung sind jedoch gering. Die Handelsstreitigkeiten des Präsidenten werden weiterhin via Exekutiv-Order fortgesetzt. Zwar dürften aus einem von den Demokraten dominierten Abgeordnetenhaus stärkere Gegenstimmen bei Übertreibungen zu hören sein, ohne Unterstützung beider Kongressparteien ...

