Vertrauensvotum im italienischen Parlament DE30 testet erneut die 11.600 Punkte-Marke Fresenius Medical Care steigt nach positivem Gerichtsurteil in Kalifornien

Die meisten wichtigen Aktienindizes aus Westeuropa eröffneten am Mittwoch höher, wobei der spanische Aktienmarkt die größten Zuwächse verzeichnete. In Osteuropa sah es weniger rosig aus, da die Mehrheit der Aktienindizes aus der Region tiefer eröffnete, russische Aktien sind hierbei die größten Underperformer. Einzelhändler und Banken gehörten in den ersten europäischen Handelsminuten zu den stärksten Aktien, während der Technologiesektor am schlechtesten abschnitt.

Der DE30 zog sich zurück, nachdem die 11.650 Punkte unüberwindbar waren. Der Rückgang wurde jedoch beim 33er EMA gestoppt (grüne Linie im H4-Chart). Der anschließende Aufschwung brachte den deutschen Leitindex wieder in die Nähe der 11.600er-Marke. Ein Durchbruch könnte den Weg in Richtung des 50% Fibo-Retracements (11.800 Punkte) ebnen, der im November 2016 begann. Quelle: xStation 5 Anfang dieser Woche haben wir über mögliche Spannungen in der italienischen populistischen Koalition geschrieben. Die Gegensätzlichkeit der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega wird immer deutlicher, da das Vertrauensvotum im Parlament aufgerufen wurde. Es geht jedoch nicht darum, ...

