Original-Research: Jost Werke AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Jost Werke AG Unternehmen: Jost Werke AG ISIN: DE000JST4000 Anlass der Studie: ALPHA-Studie Empfehlung: Long seit: 07.11.2018 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Kursschwäche beim Weltmarktführer eröffnet Chance zum Neueinstieg Montega hat in einer neuen ALPHA-Studie die Aktie der Jost Werke AG erneut zum Kauf empfohlen. Jost ist mit einem Weltmarktanteil von mehr als 50% der führende Hersteller von Sattelkupplungen und Stützwinden für Truck- und Trailer-OEMs und wurde bereits im Rahmen eines ALPHAs von August bis Oktober 2017 von Montega gecovert. Die Analysten sind der Ansicht, dass Jost derzeit zu Unrecht unter dem schlechten Sentiment infolge zahlreicher Gewinnwarnungen im Automotive-Sektor leidet. Das Unternehmen weist in allen Kernregionen ein starkes organisches Wachstum auf, so dass mit der Q3-Berichterstattung im November die Erreichbarkeit der Guidance untermauert werden dürfte. Die stetigen Marktanteilsgewinne und Effizienzsteigerungen des Unternehmens lassen die mittelfristigen Wachstums- und Ertragserwartungen im Konsens zudem noch sehr defensiv erscheinen. Trotz der grundsätzlich zyklischen Endmärkte von Jost sowie bestehender Risikofaktoren für die globale Konjunktur sieht Montega auf dem aktuelle Kursniveau somit ein attraktives Chancen-/Risiko-Verhältnis und rät daher zum Neueinstieg. Gestützt wird diese Annahme auch durch die zuletzt gemeldeten Directors' Dealings der Jost-Vorstände, die die jüngste Kursschwäche zum Kauf der Aktie nutzten. Montega wird die Entwicklung des Unternehmens fortan genau verfolgen und den Case schließen, sobald das Kurspotenzial ausgeschöpft ist oder sich die Einschätzung der Analysten grundlegend ändert. Eine Übersicht der aktuellen ALPHA-Performance finden Sie unter: https://www.montega.de/alpha-performance/ +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17145.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de web: www.montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 07, 2018 05:12 ET (10:12 GMT)