Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Zahlen des Flughafenbetreibers bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe Fraport den Ausblick bestätigt, was angesichts der jüngsten Kursverluste das Vertrauen in die Aktie verstärken sollte./mf/stw Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-11-07/11:44

ISIN: DE0005773303