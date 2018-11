Der schwedische Krimiautor Hakan Nesser hat Angst um die Welt: "Der Albtraum, der mich seit einiger Zeit besonders umtreibt, ist leider real: Ein gefährlicher Clown sitzt im Weißen Haus, überall wächst ein gefährlicher Nationalismus, auch in Schweden und Deutschland", sagte der 68-jährige Schwede, der mit seiner Romanreihe über den Kommissar Van Veeteren weltweit bekannt wurde, dem "Zeitmagazin". Es seien Zustände wie vor dem Zweiten Weltkrieg, die ihm Angst machten.

"Es wäre schön, wenn ich aus diesem Albtraum aufwachen könnte", so Nesser. "Auch wenn ich die Lösung nicht kenne: Noch habe ich den naiven Traum, dass es einen Ausweg gibt und dass eines Tages all das verschwindet, was zurzeit völlig schiefläuft in der Welt - Kriege, Terrorismus, Fanatismus, Nationalismus."