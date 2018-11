Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414) gibt den Erwerb der SSN Group AG bekannt. Vorstand und Aufsichtsrat der Consus haben heute beschlossen, 93,4% der Anteile an der SSN Group AG ("SSN") in bar und gegen Aktien zu erwerben. Der implizite Unternehmenswert von SSN beläuft sich dabei auf rd. EUR 1,1 Mrd. Mit der Transaktion steigt das Immobilienentwicklungsvolumen von Consus erheblich von EUR 6,2 Mrd. auf EUR 9,6 Mrd. und die Zahl der Projekte von 53 auf 65.

Andreas Steyer, CEO von Consus, erklärte: "Mit der Akquisition von SSN stärken wir unsere Position als größter deutscher Immobilienentwickler mit einem Entwicklungsvolumen von fast EUR 10 Mrd. mit Schwerpunkt auf das begehrte Wohnimmobiliensegment. Der fragmentierte Entwicklermarkt in Deutschland bietet erhebliche Wachstumschancen. Wir werden hier eine führende Rolle spielen und unser Unternehmen zur ersten voll integrierten börsennotierten Entwicklerplattform in Deutschland ausbauen." Michael Tockweiler, CEO der SSN Group AG, ergänzt: "Wir freuen uns über den künftig gemeinsamen Weg mit Consus. Wir erhalten damit einen exzellenten Zugang zu Finanzierungen und profitieren vom weiteren Ausbau unserer Finanzstärke. Für die SSN Group eröffnet sich weiteres Wachstumspotenzial."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Aktien finanziert. Die Mehrheitsbeteiligung an SSN in Höhe von 93,4% erwirbt Consus gegen eine Barzahlung von EUR 255 Mio. Gleichzeitig erwirbt Consus 38,9% der Anteile an der SG Development GmbH, einer 51-prozentigen Tochtergesellschaft der SSN Group, sowie einen 43-prozentigen Anteil an einer SSN Landmark Projektentwicklung in Berlin Mitte von der Aggregate Deutschland S.A., die selbst Mehrheitsaktionär bei Consus ist. Die SG Development GmbH hält neun der zwölf Immobilienentwicklungsprojekte der SSN in Deutschland. Dieser Teil der Transaktion hat einen Wert von EUR 215 Mio. und soll als Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe neuer Aktien der Consus erfolgen. Der Preis der Aktien beträgt EUR 8,00 pro Aktie.

Der Kaufpreis wird aus Eigenmitteln und einem EUR 250 Mio. Akquisitionsdarlehen von J.P. Morgan, vorbehaltlich marktüblicher Auszahlungsvoraussetzungen, finanziert. J.P. Morgan ist für Consus ...

