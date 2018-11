Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE Unternehmen: Solutions 30 SE ISIN: FR0013379484 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 07.11.2018 Kursziel: EUR 14,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Mit 59,4% höchstes Quartalswachstum seit zwei Jahren Die gestern nachbörslich veröffentlichten Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2018 lagen erneut leicht über unseren bereits mehrfach angehobenen Erwartungen: Konzernweit wurden die Erlöse im dritten Quartal 2018 um 59,4% auf EUR 114,5 Mio. und damit erstmals über die Schwelle von EUR 100 Mio. gesteigert. Nach neun Monaten wurden mit EUR 291,1 Mio. bereits die Erlöse des gesamten Geschäftsjahres 2017 um 6,1% übertroffen. Angaben gemäß lag das organische Wachstum ohne Einbeziehung von Übernahmen bei +17,6%, angetrieben vor allem durch den beschleunigten Ausbau der BreitbandInternet -Infrastruktur (Glasfaser) und der weiteren Umsetzung des 'LinkyProjekts' (Smart-Metering). Infolge des angekündigten Einstiegs in neue Geschäftsfelder wie die Wartung von E-Auto-Ladestationen sowie einer weiteren regionalen Expansion etwa nach Polen bestätigen wir unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 14,60 (bereinigt um den Aktiensplit 4:1). Nach der anhaltenden Outperformance der Solutions 30-Aktie (+52,3% vs. DAX -1,4%, jeweils LTM) und einer von uns in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerung von 43,1% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17143.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

