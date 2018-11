Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Quartalsbericht sei durch zahlreiche Einmaleffekte bestimmt, so dass es nicht ganz leicht sei, die eigentliche Geschäftsentwicklung zu beurteilen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher bleibe die Telefonkonferenz abzuwarten. Derzeit gebe es zu der Aktie des Rückversicherers attraktivere Alternativen./mf/stw Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-11-07/11:48

ISIN: DE0008430026