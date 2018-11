(shareribs.com) London 07.11.2018 - Wie das American Petroleum Institute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche wieder deutlich angestiegen. Dies und die steigende Förderung setzen die Preise unter Druck. Das private American Petroleum Institute meldete am Dienstagabend einen Anstieg der US-Rohölbestände um 7,83 Mio. Barrel. Damit viel der Anstieg nochmals stärker aus ...

