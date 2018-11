Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt fällt die Reaktion auf den sich abzeichnenden Ausgang der US-Kongresswahlen positiv aus. Laut den bisherigen Auszählungen haben die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit übernommen. Gleichzeitig dürften die Republikaner von Präsident Donald Trump aber voraussichtlich ihre Kontrolle im Senat behalten, der zweiten Kammer im amerikanischen Kongress.

Dieses Ergebnis sei weitestgehend so erwartet worden und biete daher kaum Überraschung, heisst es von den meisten Ökonomen in ersten Kommentaren. Dennoch heben sie hervor, dass es für Trump nun schwieriger werden könnte mit dem Regieren, weil er nicht mehr über die Mehrheit in beiden parlamentarischen Kammern verfügt. Allerdings hat der US-Präsident beim Aussenhandel freie Hand - ein Punkt, den Investoren gerade mit Blick auf die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen und den zahlreichen Partnern auf der anderen Seite im Auge behalten sollten.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,64 Prozent auf 9'049,69 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem das Gewicht der grosskapitalisierten Titel stärker begrenzt ist, steigt um 0,74 Prozent auf 1'426,08 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,63 Prozent auf 10'663,39 ...

