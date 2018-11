Dass der Ausgang der US-Wahl für viele eine Erleichterung ist, weil der US-Präsident dadurch doch deutlich in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist, ist eine Sache. Aber dass die europäischen Indizes gleich zu Handelsbeginn durchstarten, ist nicht gerade zwingend. Denn das größte Menetekel für Europa ist der Handelskrieg. Und da der die Zustimmung des US-Kongresses nicht bedarf, ändert sich da womöglich wenig. Allerdings haussieren heute auch nicht speziell die Autoaktien. Denkbar, dass da einfach Akteure im DAX zurückkaufen, was sie vor der US-Wahl sicherheitshalber abgegeben hatten,. Was indes die Deutsche Bank-Aktie angeht (ISIN: DE0005140008), könnte man durchaus positiv argumentieren: über die Anleihekurse.

Ein in Bezug auf das Geldausgeben auf einmal zu Kompromissen genötigter US-Präsident könnte den Effekt haben, dass der Anstieg der US-Zinsen aufhört. Und das täte den Anleihebeständen ...

