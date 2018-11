Durch die Lösung von Colordruck Baiersbronn beginnt der Genuss schon bei der Verpackung: "Exquisite Spirituosen oder Weine haben immer einen individuellen Charakter: Das zeichnet sie aus und deshalb sind sie so beliebt. Durch unsere personalisierten Verpackungen kommt dieser eindrucksvolle Charakter schon vor dem Öffnen der Flasche zur Geltung", erklärt Martin Bruttel, Geschäftsführer bei Colordruck Baiersbronn. "Individuelle Verpackungen sind außerdem im Verkaufsregal ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor: Konsumenten nehmen vorrangig Getränkeverpackungen wahr, die ansprechend und originell gestaltet sind. Hier greifen sie dann auch eher zu", ergänzt Thomas Pfefferle, der in der Geschäftsführung von Colordruck Baiersbronn unter anderem den Geschäftsbereich Packaging Digital verantwortet. Realisiert werden die individualisierten Getränkeverpackungen über den Webshop www.designyourpackaging.de.

Große Geschäfte auch bei kleinen Mengen

Die von Colordruck konzipierten und verwirklichten personalisierten Verpackungen eignen sich für verschiedene Mengengrößen - auf Kundenwunsch ist auch die Stückzahl 1 erhältlich. Die individuelle Verpackungsgestaltung kann damit ein "Türöffner" für ein einzelnes Produkt oder für eine komplette Marke am POS sein, die persönliche Note verleiht Neueinführungen im Verkaufsregal eine besondere Strahlkraft und gibt bereits etablierten Getränken einen neuen Schub.

Den verkaufsfördernden Effekt einer außergewöhnlichen Verpackung belegen verschiedene Studien. Dabei sei die Kartonverpackung die nachhaltigste, schrieb Roland Rex, damals Präsident des europäischen Branchenverbands Pro Carton (Association of European Cartonboard and Carton Manufactures), schon 2013 in seinem Vorwort zur Studie "Verpackung: ein Medium mit hoher Durchschlagskraft". Dies gilt ganz besonders beim Segment von edlen und damit wertigen Getränken: Zwei Drittel der Konsumenten bevorzugen Spirituosen mit einer ästhetisch anspruchsvollen Verpackung. Diese Verpackung führt häufig zu Spontankäufen - was ganz besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...