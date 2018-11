Kibbutz Yizreel, Israel (ots/PRNewswire) -



Besuchen Sie den Maytronics-Stand (Halle 4, Stand Nr. 4C52-54), um eine Weltpremiere von neuen roboter benützten Schwimmbadreinigungslösungen zu sehen, die künstliche Intelligenz, IoT-Technologien und fortschrittliche Automatisierung nutzen



Maytronics, der weltweit führender Anbieter von Vollautomatische Schwimmbadreinigern, wird auf der kommenden Fachmesse Piscine Global auf der Eurexpo Lyon vom 13. bis 16. November 2018 einen großen Auftritt machen. Maytronics wird eine breite Palette innovativer Technologien und Produkte vorstellen, die insgesammt eine neue Ära der Schwimmbadreinigung einläuten. Die neuen Produkte werden auf dem Maytronics-Stand in Halle 4, Stand Nr. 4C52-54. ausgestellt.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780926/Maytronics.jpg )



Wir präsentieren die smartesten Vollautomatischer Schwimmbadreiniger



Die Ausstellung feiert die Weltpremiere von Maytronics' neuer Produktlinie smarter Vollautomatischer Schwimmbadreiniger, die von der revolutionären, selbstlernenden Opteq-Technologie angetrieben werden. Diese Technologie ermöglicht eine personalisierte Vollautomatische Schwimmbadreinigung durch einen Roboter, der den Pool erst lernt und weißt, was er braucht - eine Branchenneuheit. Die neuen Roboter bieten den Schwimmbadbesitzern eine noch nie dagewesene Bedienbarkeit und mehr Freiheit denn je für ein komfortableres Schwimmbaderlebnis.



Neue "Always Connected"-Funktionen und neue MyDolphin app



Maytronics stellt auch seine neuen "Always Connected" Cloud Services vor, die es Schwimmbadbesitzern ermöglicht, ihre Roboter von überall über die neue mobile App MyDolphin zu steuern, welche die IoT-Konnektivität ihrer Roboter mit der Maytronics Cloud nutzt. "Always Connected" wird mit der neuen Linie der smarten Roboter, der ausgewählten Maytronics Dolphin M-Line und S-Line-Modelle und dem neuesten Mitglied der Maytronics Dolphin M-Line-Familie - der M600 - eingeführt. Es wird auch mit ausgewählten Eigenmarken-Modellen erhältlich sein.



Erste Demos der Maytronics Poolside Connect Lösung - ermöglicht kabellosen Poolbereich



Die neue Poolside Connect ist eine einfache und ästhetische induktive Verbindungslösung für die Unterwasserenergie und die Kommunikation mit dem Robotersystem. Poolside Connect unterstützt ausgewählte Maytronics Dolphin-Roboter und ermöglicht einen kabellosen Schwimmbadbereich, auch wenn der Roboter im Pool im Einsatz ist.



Eine neue Linie von Premium-Schwimmbadabdeckungen



Mit Schwerpunkt auf den Premium Schwimmbadmarkt bringt Maytronics eine neue Linie von maßgeschneiderten Überdachungen und Unterwasserabdeckungen auf den Markt. Die oberirdischen Abdeckungen sind in den Farben weiß und edelstahl erhältlich, sowie eine Solarversion ab 2019. Die Unterwasserabdeckungen sind mit einem Unterwasser vollständig in die Beckenumgebung integriert und durchdacht auf einfache Installation ausgelegt.



"Diese und andere neue Lösungen, die wir im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt bringen werden, eröffnen eine neue Ära in der Schwimmbadreinigung", sagt Eyal Tryber, CEO von Maytronics. "Wie immer ist Maytronics stolz darauf, bei Innovationen eine Führungsrolle in der Branche einzunehmen, die neue Möglichkeiten und Wachstum für unsere Kunden und ein immer außergewöhnlicheres Erlebnis für die Verbraucher bieten."



Neues Vertragshändlerprogramm für Europa



Verbraucher und Kunden wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass Maytronics hinter ihre eigene Produkten und seiner Marke steht. Als Teil dieser bahnbrechenden Initiativen sowie die Bekenntnisses von Maytronics zum Kundenerlebnis freut sich Maytronics, sein neues europäisches Vertragshändlerprogramm auf der Piscine Global 2018 vorzustellen. In diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass sich die Produkte von Maytronics nicht nur durch ihre innovativen Technologien auszeichnen, sondern auch durch Zuverlässigkeit und hervorragenden Support für den Endverbraucher während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Das Programm wird somit eine gleichbleibend hohe Qualität der Erfahrung im Einzelhandel und Kundendienst im gesamten europäischen Händlernetz von Maytronics gewährleisten und unsere Kunden für ihre Investitionen in Bildung, Service und die Steigerung des Markenwerts belohnen.



Besuchen Sie den Maytronics-Stand für Live-Demos und mehr.



Während der gesamten Messe werden Produktdemonstrationen und -präsentationen auf dem Maytronics-Stand gezeigt.



OTS: Maytronics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132691 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132691.rss2



Pressekontakt:



Noa Yonish Maytronics Brand Manager Mobil: +972-50-7589973 Mail: noa.yonish@maytronics.com