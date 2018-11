Die kanadische Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, NASDAQ: PAAS) wird am 30. November 2018 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,035 US-Dollar je Aktie ausbezahlen (Record date: 19. November 2018). Der Silberproduzent startete im März 2010 erstmals in der Geschichte eine Dividendenzahlung an seine Anteilsinhaber. Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 0,14 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 15,07 ...

