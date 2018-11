Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt ist intakt, wenngleich die Orderbücher in der Regel kleiner werden und die Re-offer Spreads trotz signifikanter NIPs oft identisch mit den IPTs bzw. Guidances sind, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Bereits in der vergangenen Woche habe die KfW (ISIN DE000A2LQSJ0/ WKN A2LQSJ) EUR 5 Mrd. (5y) umgesetzt. Der Deal habe Orders über EUR 12 Mrd. eingesammelt, die Überzeichnung habe bei 2,4 gelegen. Wir berechneten eine NIP von rund 5 Bp, so die Analysten der Nord LB. ...

