BERLIN (Dow Jones)--CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wird ihr Amt nach nur zehnmonatiger Dauer beim CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember auf jeden Fall niederlegen. Das erklärte sie am Mittwoch in Berlin. Kramp-Karrenbauer kandidiert als Nachfolgerin von CDU-Chefin Angela Merkel. Sollte sie gewählt werden, müsste sich die CDU ohnehin eine neue Generalsekretärin suchen. Kramp-Karrenbauer will aber offenbar auch dann nicht weitermachen, wenn ein anderer Bewerber den Sieg davonträgt. Zu den aussichtsreichsten Mitbewerbern gehören die CDU-Politiker Jens Spahn und Friedrich Merz.

November 07, 2018 05:46 ET (10:46 GMT)

