In den letzten Monaten kann man einen leichten Aufschwung bei der Aktie der Deutschen Telekom feststellen. Ihr Wert beläuft sich auf aktuell rund 14,4 Euro. Im MACD haben sich die beiden Linien in den letzten Monaten kein einziges Mal geschnitten und verliefen sehr gleichmäßig. Der RSI verhielt sich ebenfalls ruhig und erlebte keine plötzlichen Ausschläge. In den letzten Wochen haben sich auch generell wenig Signale gebildet.

Chartbild-Analyse in der 4-Stunden-Zone: Was passiert hier gerade?

In ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...