Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RTL vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Gegenwind in Deutschland sollte nachgelassen haben, aber die Branche entwickele trotzdem nur verhalten, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktienkursschwäche des TV-Konzerns reflektiere zyklische und strukturelle Bedenken in den wichtigen Fernsehmärkten, vor allem hierzulande./ajx/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-11-07/12:16

ISIN: LU0061462528