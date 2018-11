DAX - Auf tönernen Füßen

Henry Philippson,

Hallo zusammen,

der DAX reagiert heute Vormittag bislang leicht positiv auf das Wahlergebnis in den USA. Die Republikaner von US-Präsident Trump haben bei den Kongresswahlen zwar die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, behielten allerdings die Mehrheit im Senat. Der deutsche Leitindex legt daraufhin heute Morgen gut 100 Punkte zu.



Der US-Dollar geriet am Vormittag zeitweise deutlich unter Druck, EUR/USD kletterte bis auf wenige Pips an die 1,15 USD-Marke heran, die Aktienmärkte zeigten sich allerdings zunächst erleichtert vom Wahlausgang. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie die Wall Street am Nachmittag das Ergebnis verarbeitet. Dementsprechend steht die Rally heute Vormittag bislang lediglich auf tönernen Füßen.

Aus charttechnischer Sicht haben oberhalb von 11.500 Punkten kurzfristig die Bullen die besseren Karten. Nach einer Konsolidierung der heutigen Aufwärtsbewegung könnte die Erholung im Anschluss Richtung 11.692 Punkte und danach potenziell 11.850 Punkte weiter fortgesetzt werden. Ein Rutsch unter 11.500 Punkte per Stundenschlusskurs bringt allerdings zügig wieder die Bären in Vorteil.

