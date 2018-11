Die Analysten der Baader Bank bestätigen Polytec mit Hold und Kursziel 14,0 Euro. Die Analysten haben den Eindruck, dass ihre kürzlich gesenkten Annahmen von 646 Mio. Euro Umsatz und 42 Mio. Euro EBIT nach den jüngsten Polytec-Zahlen auf der konservativen Seite liegen. Nach dem jüngsten dramatischen Kursrutsch der Aktie erscheint die Bewertung von Polytec wieder sehr attraktiv - insbesondere unter Berücksichtigung der guten mittelfristigen Wachstumschancen und der voraussichtlichen Rückkehr zu EBIT-Margen von 8% oder mehr in den Jahren 2020 oder 2021, so die Analysten. Für Anleger mit längerfristiger Horizont lohnt sich jetzt eine Investition in Betracht zu ziehen, meinen die Baader-Experten.

