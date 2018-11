München (ots) - Gestern Abend wollten 4,57 Millionen Zuschauer (14,8 % MA) wissen, wie es denn nun weitergeht in der kleinen Kanzlei auf dem Hamburger Kiez - was Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) mit ihrem Team, bestehend aus der Assistentin Yasmin (Sophie Dal) und der Reinigungsfachkraft mit detektivischem Können Gudrun (Katrin Pollitt) tun würden, welche neuen Akzente sie setzen, um für ihre Mandanten das Beste herauszuholen und auch da für Gerechtigkeit zu sorgen, wo Gerichte nur Recht sprechen können. Am kommenden Dienstag in der Folge "Absturz" geht es um den Streit um ein Wohnungsbordell und um die Folgen eines Banküberfalls.



Gemeinsam mit einer neuen Folge von "In aller Freundschaft" (4,94 Mio. / 16,2% MA) waren die beiden Serien des Ersten die meistgesehenen Sendungen am gestrigen Dienstag.



"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion GmbH (ausführende Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des NDR und WDR für Das Erste.



"Die Kanzlei" im Internet unter www.daserste.de/diekanzlei



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.de Für Interviewwünsche "Die Kanzlei" melden Sie sich bitte bei: Helmut Monkenbusch, Agentur MONKENBUSCH, Mobil: 0151/644 23 971, E-Mail: hm@monkenbusch.tv