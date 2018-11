Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Engie nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zentraler Aspekt für den Energieversorger sei die Wiederinbetriebnahme der Atomkraftwerke in Belgien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die veröffentlichten Ergebnisse passten derweil in die Prognosen für das Gesamtjahr./bek/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-11-07/12:36

ISIN: FR0010208488