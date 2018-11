FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet im laufenden Jahr mit einer geringeren Nettoverschuldung als vor einem Jahr prognostiziert. Diese werde zum Jahresende voraussichtlich zwischen 3,5 und 3,6 Milliarden Euro liegen, sagte Finanzvorstand Matthias Zieschang in der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.

Fraport hatte für 2018 im Geschäftsbericht des Vorjahres Finanzschulden von bis zu 4 Milliarden Euro prognostiziert, nach 3,51 Milliarden 2017. In den ersten neun Monaten legte die Nettoverschuldung aber nur um 2 Prozent auf 3,57 Milliarden Euro zu.

Der freie Cashflow schrumpfte derweil um fast 80 Prozent auf 82 Millionen Euro. Grund dafür waren höhere Investitionen vor allen in vier Projekte, wie Zieschang ausführte: Den Bau eines dritten Terminals und weiterer Flugsteige in Frankfurt, Baumaßnahmen am Airport in Lima, Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der 14 griechischen Flughäfen im Portfolio sowie den Erwerb und Ausbau von zwei Flughäfen in Brasilien.

