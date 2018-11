Die Lufthansa-Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. Der Kurs bewegt sich an der unteren Grenze des Bollinger Bands entlang. Vor wenigen Wochen hat er das Band verlassen und wurde im Zuge einer Korrekturbewegung wieder in das Band zurückbefördert. Der Kurs liegt zwischen dem SMA (100) und dem SMA (200) auf Wochenbasis. Diese können als Widerstand bzw. als Unterstützung fungieren und den Kurs in eine Seitwärtsbewegung zwingen.

Kursuntersuchung im 4-Stundenchart: Bollinger Band breitet sich ... (Anna Hofmann)

