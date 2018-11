DEMIRE: Erhöhung der Prognose für Mieterträge auf rund EUR 74 Millionen und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) auf EUR 23 - 24 Millionen für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung DEMIRE: Erhöhung der Prognose für Mieterträge auf rund EUR 74 Millionen und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) auf EUR 23 - 24 Millionen für das Geschäftsjahr 2018 07.11.2018 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEMIRE: Erhöhung der Prognose für Mieterträge auf rund EUR 74 Millionen und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) auf EUR 23 - 24 Millionen für das Geschäftsjahr 2018 Langen, 07. November 2018 - Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs und der erfolgreichen Umsetzung der Strategie DEMIRE 2.0 in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 angepasst. Gegenüber der bisherigen Planung wird insgesamt mit einem stärkeren Anstieg des Ergebnisses aus der Vermietung von Immobilien gerechnet. Grund hierfür sind zum einen erwartete höhere Mieterträge, geringere betriebliche Aufwendungen zur Erzielung von Mieterträgen sowie erwartete geringere Investitionsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2018. Die bisherige Erwartung für die Mieterträge für das gesamte Geschäftsjahr 2018 wird von bisher EUR 71 bis 73 Millionen auf rund EUR 74 Millionen erhöht. Die bisherige Erwartung für die Funds from operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) im Geschäftsjahr 2018 wird von bisher EUR 16 bis 18 Millionen auf EUR 23 - 24 Millionen angehoben. Zum Bilanzstichtag 30. September 2018 erreichten die Mieterträge rund EUR 55 Millionen, die FFO I rund EUR 18 Millionen. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2018 werden am 15. November 2018 veröffentlicht. Erklärende Hinweise zu dem Begriff Funds from operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) finden sich im DEMIRE Halbjahresbericht 2018 auf Seite 23. Der Bericht ist online verfügbar unter: https://www.demire.ag/investor-relations. Kontakt: Peer Schlinkmann Head of Investor Relations & Corporate Communications DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: 06103/3724944 Email: schlinkmann@demire.ag 07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742473 07.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0XFSF0 AXC0234 2018-11-07/12:45