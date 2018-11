Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag ihr anfängliches Plus weiter ausgebaut. Der ATX stieg bis gegen 12.00 Uhr um 1,88 Prozent auf 3.217,28 Punkte. Auch andere Börsen in Europa konnten zulegen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,98 Prozent, FTSE/London +1,21 Prozent und CAC-40/Paris +1,40 Prozent.Für Impulse sorgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...