Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat FMC nach der Volksabstimmung in Kalifornien über ein geplantes Gesetz zu Änderungen in der Dialyseversorgung auf "Buy" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 100 Euro. Dass das Gesetzesvorhaben abgelehnt wurde, sei eine klare Erleichterung für den Dialysespezialisten und gut für die Aktie, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fall einer Zustimmung und Umsetzung zum Jahresbeginn 2019 wären etwa 5 bis 6 Prozent der Gewinne der FMC-Gruppe bedroht gewesen./ck/tav Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-11-07/12:52

ISIN: DE0005785802