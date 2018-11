Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach den Zahlen für das dritte Quartal von 134 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen und der Hersteller von Vakuumpumpen strebe nur noch das untere Ende der Spanne seines Ausblicks für das Gesamtjahr an, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schätzungen und Kursziel hat der Analyst nach unten hin angepasst./mf/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-11-07/12:54

ISIN: DE0006916604