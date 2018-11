Goldman Sachs hat FMC nach der Volksabstimmung in Kalifornien über ein geplantes Gesetz zu Änderungen in der Dialyseversorgung auf "Buy" belassen. Das Kursziel bleibt unverändert bei 89 Euro. Die Ablehnung des Gesetzesvorhabens nehme viel Unsicherheit aus der Aktie des Dialyse-Spezialisten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich nun wieder auf die ihres Erachtens anhaltend soliden Fundamentaldaten des Unternehmens besinnen./ck/tav Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0103 2018-11-07/12:55

ISIN: DE0005785802