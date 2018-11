Morgan Stanley hat FMC nach der Volksabstimmung in Kalifornien über ein geplantes Gesetz zu Änderungen in der Dialyseversorgung auf "Equal-weight" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 93 Euro. Die Aktien seien vor der Abstimmung schwach gelaufen, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fall einer Zustimmung wäre aus Sicht des Experten der für 2019 erwartete Nettogewinn des Dialyse-Spezialisten um 6 Prozent schwächer ausgefallen./ck/tav Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-11-07/12:57

ISIN: DE0005785802