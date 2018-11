Düsseldorf (ots) -



Im Herzen Düsseldorfs eröffnet foodora zusammen mit der Photo Popup Fair und WhiteWall am Donnerstag, dem 15. November 2018 eine ganz besondere Ausstellung. In Kooperation mit dem Online-Fotolabor WhiteWall hat foodora ausgewählte Foodfotos von Düsseldorfer Influencern in Galeriequalität produzieren lassen und feiert die Vernissage der Ausstellung im Rahmen der Photo Popup Fair im Stilwerk Düsseldorf.



Allein auf Instagram sind unter dem Hashtag foodporn mittlerweile knapp 171 Millionen Bilder zu finden. Die Motivationen für das Veröffentlichen des eigenen Essens sind dabei ganz unterschiedliche. Während einige einfach gerne mit ihrem Umfeld teilen, was, wo und wie sie essen, sind die Fotos für andere schlichtweg Erinnerungen. Wieder andere inszenieren und interpretieren ihre Foodbilder immer wieder neu und auf ausgefallene Art und Weise.



Für die "Die Kunst des foodporn"-Ausstellung, ist die Motivation hinter dem Bild, sowie das Motiv, bzw. Gericht zunächst zweitrangig. Egal ob Pizza, Burger, Sushi oder Salat: im Fokus steht, was foodporn für die jeweiligen Influencer bedeutet und was ihnen am besten schmeckt. "Unser Ziel bei dem Projekt war es, den Hashtag "foodporn" auf eine ganz neue Ebene zu heben und die Ästhetik, die ein jedes foodporn-Bild in sich trägt, zu feiern." so Simon Birkenfeld, Senior PR & Influencer Marketing Manager foodora Deutschland.



