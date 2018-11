Die Schweizerische Nationalbank hält die rekordtiefen Negativzinsen weiterhin für nötig und will bei Bedarf wieder am Devisenmarkt intervenieren.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht sich trotz rekordtiefer Negativzinsen und ihrer umfangreichen Bilanz für eine mögliche kommende Krise gerüstet. "Wir haben zwei Instrumente eingesetzt, die gut funktioniert haben und die wir auch in Zukunft einsetzen würden", sagte SNB-Direktor Fritz Zurbrügg in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den "Schaffhauser Nachrichten". "Wir könnten die Bilanz noch weiter ausdehnen, wenn es nötig wäre, und auch in der Zinspolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...