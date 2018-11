Der Handel mit gefälschten Lebensmitteln nimmt weltweit zu. So beschlagnahmten Europol und Interpol in ihrer gemeinsam koordinierten Operation "Opson VI" zwischen Dezember 2016 und März 2017 9.800 t und 26,4 Mio. l an gefälschten Lebensmitteln und Getränken in einem Gesamtwert von rund 230 Mio. Euro.

Online-Lebensmittelshops vereinfachen Betrug

"Das Geschäft mit gefälschten Lebensmitteln ist ein weltweites Problem, das sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums des Online-Handels verschärft", erklärt Miriam Krechlok, Head of Marketing bei Mettler-Toledo Produktinspektion Deutschland. "Prinzipiell kann jeder einen Online-Shop eröffnen und braucht dazu keine hohen regulatorischen Hürden überwinden, um mit Lebensmitteln handeln zu dürfen. Doch auch Betrüger machen sich die neuen digitalen Vertriebskanäle und die geänderten Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher zu Nutze." ...

