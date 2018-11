Trotz des Verlustes der Mehrheit im Repräsentantenhaus hat US-Präsident Donald Trump das Abschneiden seiner Republikaner bei den Kongresswahlen als Sieg bezeichnet. "So viele Glückwünsche zu unserem großen Sieg gestern Abend von so vielen erhalten", schrieb Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Twitter. Unter den Gratulanten seien auch Vertreter ausländischer Staaten gewesen. "Jetzt können wir alle wieder an die Arbeit gehen."

Die oppositionellen Demokraten hatten bei den Kongresswahlen am Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Allerdings konnten die Republikaner ihre Mehrheit im Senat halten oder vermutlich sogar noch ausbauen. In den letzten verbliebenen Senatsrennen, bei denen noch kein Gewinner feststeht, liegt jeweils der Kandidat der Republikaner vorne./cy/DP/tos

