Die Wall Street dürft zur Wochenmitte mit Zugewinnen starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,9 Prozent zu. Im Fokus steht der Ausgang der Zwischenwahlen, wo die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert haben, während die republikanische Partei von Präsident Donald Trump im Senat die Oberhand behält.

Allianz Global Investors (AGI) sieht in dem Ergebnis keine großen Überraschungen. "Die Chancen für weitere Steuerreform-Maßnahmen und Deregulierung sind gering", sagt Mona Mahajan, US-Strategin des Hauses, zu den Folgen. Im Handelsstreit dürften die Demokraten dagegen wenig Einfluss haben. Die Bank of New York Mellon warnt derweil vor einer kurzfristig hohen Volatilität an den Märkten.

Der US-Dollar gerät in Reaktion auf die Zwischenwahl unter Druck. Der ICE-Dollar-Index gibt 0,4 Prozent auf 95.934 nach, wobei der Euro und das britische Pfund besonders stark zulegen. Der Euro kostet aktuell 1,1491 Dollar, das britische Pfund notiert bei 1,3160 Dollar.

Unter den Einzelwerten brechen Infinera vorbörslich um 27,8 Prozent ein, nachdem der Technologiekonzern einen Umsatzrückgang vermeldet hat.

Der IT-Dienstleisters DXC Technology hatte am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Der Umsatz des Unternehmens lag unter den Markterwartungen und fiel im zweiten Quartal auf 5,01 Milliarden US-Dollar gegenüber 5,45 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Marktkonsens lag bei 5,3 Milliarden Dollar. Vorbörslich wird die Aktie noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Dienstag gab sie allerdings um 7,3 Prozent nach.

Die Restaurantkette Papa John's verzeichnete im dritten Quartal den vierten Umsatzrückgang in Folge. In Nordamerika ging der Umsatz um 9,8 Prozent zurück. Die Markterwartungen lagen derweil bei 10,8 Prozent. Auch diese Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft am Dienstag verzeichnete sie aber ein Plus von 3,3 Prozent.

Für Arris International geht es im vorbörslichen Handel um 15 Prozent aufwärts. Hintergrund sind Berichte, wonach der Set-Top-Box-Hersteller von der CommScope Holding Co. übernommen werden soll. Für die CommScope-Aktie gibt es noch keine vorbörslichen Indikationen.

Etsy gewinnen vorbörslich 11,7 Prozent hinzu, nachdem das Unternehmen die Markterwartungen im dritten Quartal übertroffen und seinen Ausblick erhöht hat.

Für die Aktie von Twilio geht es um 16,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen bereinigten Gewinn von 7 Cent je Aktien und übertraf damit deutlich die Markterwartungen von 3 Cent je Aktie.

November 07, 2018 06:38 ET (11:38 GMT)

