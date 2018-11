Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer möchte die "bleierne Zeit" der GroKo hinter sich lassen - mit einer europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik und rechtzeitigen Positionsbestimmungen innerhalb der CDU.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Bundesregierung aufgerufen, zur Sacharbeit zurückzukehren. In den nächsten Monaten gehe es darum, ein Klima zu schaffen, in dem wieder Wahlen gewonnen werden können, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin. Das gelte für die Europa-Wahl im Mai, aber auch für die Landtagswahlen in Bremen und vor allem im Osten - in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Dabei sei besonderes auch eine CDU-Vorsitzende gefordert.

Zugleich machte sie deutlich, dass in der Flüchtlings- und Migrationspolitik eine europäische Lösung nötig sei. Um wieder mehr Sicherheit, Schutz vor ...

