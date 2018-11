Hannover (www.anleihencheck.de) - Gleich zwei regionale Feiertage prägten die vergangenen Handelstage, sodass im Wochenverlauf nur eine sehr geringe Handelstätigkeit am Covered Bond-Markt verzeichnet wurde, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Bereits am Dienstag vergangener Woche habe die japanische Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ihre Debütemission in Euro emittiert. Der von Moody's mit Aaa bewertete Covered Bond (ISIN XS1899009705/ WKN A2RTWE), der nicht auf einem Covered Bond Gesetz basiere und mit japanischen eigenoriginierten RMBS besichere, sei mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei einem Reoffer Spread von ms +20 Bp an den Markt gebracht worden. Insgesamt seien Orders über EUR 1,4 Mrd. für die EUR 1,0 Mrd. Transaktion abgegeben worden. ...

